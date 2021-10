Sicurezza alimentare e cambiamenti climatici, “due sfide da affrontare insieme”

Oggi nel mondo sono 822 milioni le persone malnutrite, praticamente una su 9. Cefa onlus lancia così l’iniziativa “Riempi il piatto vuoto”, una raccolta alimentare che andrà a sostenere le popolazioni dell’Etiopia e le mense di Bologna. Il presidente Raoul Mosconi: “La sicurezza alimentare oggi per tanti è messa in discussione, e i cambiamenti climatici colpiscono soprattutto le popolazioni più povere”

BOLOGNA - “Sicurezza alimentare e cambiamento climatico sono sfide interconnesse, che devono essere affrontate simultaneamente, e a livello globale”. Raoul Mosconi, presidente di Cefa onlus, nel convegno "Cambiamenti climatici e crisi alimentare: le sfide del secolo in un destino che ci accomuna" parte da un dato allarmante: nel 2019 le persone denutrite in tutto il mondo erano 690 milioni. Oggi sono 822 milioni, praticamente una persona su 9. La pandemia, il protrarsi dei conflitti in alcune zone del mondo e le condizioni metereologiche estreme hanno messo i sistemi alimentari sotto pressione e ad esserne più colpiti sono sempre i più vulnerabili, bambini e poveri. In Africa e Asia si registra il 90 per cento della malnutrizione cronica. E se si considera la possibilità di accesso al cibo (insicurezza alimentare) a rischio ci sono 2 miliardi di persone.

“Il problema della fame e della denutrizione è molto diffuso nei paesi in via di sviluppo, e i cambiamenti climatici colpiscono soprattutto le popolazioni povere, i piccoli agricoltori e chi vive di un’economia sommersa e informale – continua Mosconi –. La sicurezza alimentare oggi per tanti è messa in discussione, con una grande difficoltà a procurarsi il cibo. Nel mondo, quasi un miliardo di persone è malnutrito”.

In questo contesto, i Paesi in via di sviluppo devono trovare nuove strategie per adattare la loro agricoltura ai cambiamenti climatici, e al tempo stesso cercare metodi che non siano inquinanti in modo da mitigarne le cause. “Esportare il nostro modello di sviluppo ormai è impensabile – spiega Mosconi –. I Paesi in via di sviluppo stanno cercando di non ripetere gli errori che abbiamo fatto noi in passato: ecco perché la questione delle produzioni sostenibili e resilienti è centrale. Oggi l’agricoltura soffre di grandi paradossi: mentre ci sono milioni di persone malnutrite, il land grabbing avanza, con grosse multinazionali che comprano enormi appezzamenti e li coltivano con monoculture in base ai loro interessi, e non quello al bisogno della popolazione”.

Cefa opera in diversi paesi, per aiutare le comunità più povere a raggiungere la sicurezza alimentare. Negli ultimi anni, le popolazioni del Guatemala sono state colpite da un’alluvione che ha allagato tutte le produzioni, in Mozambico il ciclone Idai ha portato un’inondazione che ha messo in ginocchio i piccoli produttori, mentre in Etiopia quest’anno c’è stato il problema delle locuste e delle cavallette, che ha determinato una perdita dei raccolti.

Come affrontare queste nuove sfide? “Occorre lavorare sulle filiere corte: produrre e mangiare quello di cui il territorio ha bisogno – afferma Mosconi –. Dobbiamo sviluppare tecniche agronomiche e di coltivazione che resistano al secco. E poi bisogna scongiurare la presenza di monopoli improduttivi, e mettere al bando le coltivazioni transgeniche, le sementi modificate, i pesticidi e i fertilizzanti che danneggiano gli ecosistemi. Tutto questo permetterebbe di sostenere i diritti dei piccoli agricoltori e delle comunità locali”.

In occasione della Giornata mondiale dell’alimentazione, sabato 16 ottobre il Cefa sarà in piazza Maggiore a Bologna con l’iniziativa “Riempi il piatto vuoto”, una raccolta alimentare che andrà a sostenere le mense di Bologna (Cucine popolari, Caritas, Antoniano), mentre il denaro raccolto permetterà di distribuire kit di sementi di legumi per aumentare la produzione agricola in Etiopia. “La fame c’è dappertutto, c’è chi la soffre perché è nato da una certa parte del mondo, chi invece vive in un paese ricco ma per effetto della pandemia si è impoverito – conclude Mosconi –. Quello che è sicuro è che c’è bisogno di cibo: ecco perché vogliamo sensibilizzare sulle problematiche della povertà, della fame e della malnutrizione, in Italia e nel mondo”.