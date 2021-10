Spi-Cgil Lombardia: “Saremo a Roma per la democrazia e per i diritti”

Domani, 16 ottobre, 1500 pensionati lombardi saranno presenti alla manifestazione di Roma. Zanetti: “Non ci faremo intimidire dalle vili provocazioni squadriste. La battaglia per la democrazia, però, non può essere disgiunta dalla battaglia per il lavoro e la difesa dei diritti dei lavoratori e dei pensionati”

MILANO – Domani, 16 ottobre, oltre 1500 pensionati lombardi raggiungeranno insieme Roma per manifestare a sostegno della democrazia contro il fascismo e per la libertà sindacale alla grande manifestazione nazionale e antifascista per il lavoro e la democrazia organizzata da Cgil, Cisl e Uil.

“La battaglia per la democrazia però non può essere disgiunta dalla battaglia per il lavoro e la difesa dei diritti dei lavoratori e dei pensionati. Se i lavoratori non trovano risposte adeguate ai loro bisogni non credono più nella politica e nelle istituzioni: dobbiamo interpretare fino in fondo questi problemi e affrontarli” dichiara Valerio Zanolla, Segretario generale Spi Cgil Lombardia.

“La manifestazione di domani ha anche l’obiettivo di ottenere risposte precise dal governo su molti temi: sulla creazione di un nuovo tipo di lavoro che sia dignitoso, sul lavoro giovanile, sull’estensione degli ammortizzatori sociali, sulla riduzione delle tasse sul lavoro, sul tema della riforma delle pensioni e su una legge (più che necessaria) sulla non autosufficienza – continua Zanolla -. Non ci faremo intimidire da queste vili provocazioni squadriste e continueremo a manifestare sempre per la difesa dei diritti, della democrazia, a tutela della salute e del bene comune. La pronta risposta unitaria con Cisl e Uil che si stringono attorno alla Cgil in solidarietà e lotta contro il fascismo è un importante segnale che va colto e rilanciato. L'unità dei lavoratori e dei pensionati è un baluardo contro ogni tipo di violenza e per la difesa della democrazia. Chiediamo a tutti i sinceri democratici di essere idealmente con noi contro il fascismo e per la democrazia. Se non ora quando, se non noi chi?”.