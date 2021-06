Società

Sport e minori: aree all'aperto, (pochi) spazi a scuola e (forti) differenze

Rapporto dell’Osservatorio #conibambini: meno di 1 giovane su 4 fa sport in spazi all'aperto non attrezzati e solo il 14-18% dei minori in quelli attrezzati. In pandemia le aree all’aperto sono diventate essenziali ma non sono presenti ovunque e solo il 40,8% delle scuole italiane è provvisto di palestra o piscina