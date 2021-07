Torna "Obiettivo tricolore", la staffetta ideata da Alex Zanardi

Saranno 77 gli staffettisti che, in handbike, biciclette e carrozzine olimpiche, affronteranno un viaggio di 3mila km, attraversando 18 regioni in 54 tappe. Lanciata una raccolta fondi sul portale Rete del Dono

Foto: Agenzia Dire

ROMA - Domenica 4 luglio parte la seconda edizione di Obiettivo Tricolore, la grande staffetta nata lo scorso anno per volontà di Alex Zanardi, simbolo di un'Italia che si riuniva dopo il lockdown. Questa seconda edizione, che rispetto alla precedente durerà una settimana in più, attraverserà lo Stivale per oltre 3.000 chilometri, spingendosi questa volta fin oltre lo Stretto, per giungere ai piedi dell'Etna, dopo aver attraversato 18 regioni e compiuto 54 tappe.

Sono 70 gli staffettisti che hanno deciso di passarsi di mano quel testimone ricevuto lo scorso anno dal loro capitano Zanardi, in sella ad handbike, biciclette e carrozzine olimpiche e che affronteranno il caldo, la fatica delle salite e dei tanti chilometri da macinare, evocando quel mantra da lui più volte impartito: non mollare mai! I protagonisti saranno gli atleti di Obiettivo3, il progetto di reclutamento e avviamento allo sport paralimpico avviato da Zanardi nel 2017. Ci saranno sia atleti appena arrivati, che i più conosciuti nel mondo paralimpico, come la pluricampionessa Ana Vitelaru, due volte medaglia d'argento quest'anno ai Mondiali di paraciclismo in Portogallo di inizio giugno, Katia Aere bronzo ai mondiali di paraciclismo 2021, Eleonora Mele campionessa italiana 2019 e 2021, Federico Mestroni campione del mondo di paraciclismo 2018 e Diego Gastaldi, due volte medaglia di bronzo agli Europei di atletica paralimpica. Molti sono anche gli amici che si uniranno in questo grande viaggio: dall'affezionato ex-compagno di Nazionale Vittorio Podestà che percorrerà la tappa Valenza-Novi Ligure, a Stefano Baldini (Maranello-Bologna), Paolo Kessisoglu (Altedo-Bologna), Davide Cassani (Casalfiumanese-Borgo San Lorenzo), Simone Moro (Firenze-Castel Fiorentino) e Daniel Fontana (Ladispoli-Roma).

Le tre staffette

Il primo apripista sarà Michele Grieco (ciclista paralimpico residente a Levico) che alle 6.30 di domenica 4 luglio partirà da La Villa (Bz) assieme al primo gruppo di concorrenti della Maratona dles Dolomites Enel. Grieco dovrà raggiungere Canazei. Questa sarà la staffetta rossa che partirà dell'alto Adige e percorrerà il Trentino, il Veneto e il Friuli Venezia Giulia. Il secondo apripista sarà il paratriatleta Francesco Demaio, che partirà lunedì 5 luglio da Piazza Cermenati a Lecco in direzione del santuario Madonna del Ghisallo. Questa staffetta, la bianca, attraverserà tutta la Lombardia. La terza e ultima partenza sarà la verde, che prenderà il via martedì 6 luglio da Verrès in Val d'Aosta in sella al tandem composto dalla coppia campione d'Italia 2021 Alessia Refolo e Giorgia Bonetti che dovranno raggiungere Piazza Ottinetti a Ivrea. Questa staffetta attraverserà anche il Piemonte e a Novi Ligure è prevista una breve visita, con consegna della maglia ufficiale, al Museo dei Campionissimi dedicato a Fausto Coppi e Costante Girardengo.

Un unico serpentone tricolore

I tre percorsi si riuniranno domenica 11 luglio a Bologna, città natale di Zanardi, e all'indomani un unico serpentone tricolore ripartirà dal Centro Protesi di Budrio con destinazione Catania, dove domenica 25 luglio la staffetta taglierà il traguardo. Il Tricolore attraverserà l'Emilia Romagna, la Toscana, l'Umbria, il Lazio, l'Abruzzo, il Molise, la Campania, la Puglia, la Calabria, per poi sbarcare in Sicilia. Anche la Sardegna vedrà sfilare il Tricolore, perché nella giornata di mercoledì 14 luglio l'atleta Gugliemo Capolino percorrerà alcuni chilometri nel territorio cagliaritano prima di imbarcarsi per Civitavecchia.

Nella giornata di domenica 18 luglio, la staffetta raggiungerà Rovere (AQ) dove sarà in corso il raduno preolimpico di paraciclismo. Il ct Mario Valentini organizzerà una pedalata dove gli atleti della Nazionale affiancheranno gli staffettisti di Obiettivo3. La staffetta si chiuderà con Francesca Caruso che coprirà l'ultima frazione, quella che il 25 luglio partirà da Messina e arriverà in Piazza Università a Catania.

Novità di questa seconda edizione saranno anche i villaggi sportivi che saranno allestiti nelle piazze di alcune delle città più importanti d'Italia. D'altronde, come ha ribadito più volte Barbara Manni, anima dell'iniziativa: 'L'obiettivo quest'anno era quello di far crescere e portare avanti il progetto voluto da Alex, arricchendolo di nuove iniziative'. L'entusiasmo per il passaggio di questa staffetta si percepisce dai molti comuni italiani che si sono messi a disposizione per ospitare i villaggi, allestire comitati d'accoglienza e organizzare piccoli eventi collaterali.

Saranno presenti infatti gli stand Obiettivo3, dove i componenti del team illustreranno il progetto, gli stand degli sponsor che offriranno piacevoli momenti di degustazione come il Consorzio Tutela Grana Padano, il Consorzio di Tutela del Prosecco DOC e l'azienda Del Colle, e gli stand promozionali di Rio Mare, Castelli, Inail e Anmil.

Giusy Versace, madrina e testimonial dell'evento

Anche la campionessa paralimpica Giusy Versace affiancherà il progetto assieme alla sua onlus Disabili No Limits nelle piazze di Lecco, Parma, Bologna, Roma e Catania, per portare avanti quel messaggio di promozione e divulgazione dello sport paralimpico tanto caro anche a Zanardi. Grazie alla collaborazione di federazioni e associazioni locali, Giusy farà conoscere e sperimentare alcune discipline come: il tennistavolo in carrozzina, il calcio balilla paralimpico, il sitting volley, l'arrampicata, la scherma e il basket in carrozzina e l'atletica leggera e farà provare nuove tecnologie per protesi e ausili sportivi, con l'obiettivo di incuriosire e avvicinare alla pratica sportiva il maggior numero di persone con disabilità. Non è escluso che la Versace possa partecipare ad una tappa calabrese in sella ad una handbike.

Il charity program

E' stata aperta una pagina di raccolta fondi sul portale Rete del Dono, dove chiunque potrà donare liberamente per aiutare a crescere Obiettivo3. La staffetta sarà seguita anche da Sky Sport che manderà in onda, a cadenza settimanale, una serie di speciali dedicati al viaggio di Obiettivo Tricolore. Obiettivo Tricolore è reso possibile grazie alla collaborazione di Unicredit, in qualità di Main Sponsor, e di importanti aziende che hanno deciso di supportare l'iniziativa. (DIRE)