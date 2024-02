Trento Capitale europea del volontariato. Mattarella: “Volontari campioni di umanità”

Inaugurato dal Presidente della Repubblica l’anno da Capitale per la città di Trento. Il messaggio ai volontari durante la cerimonia: “Far crescere la solidarietà in Europa vuol dire far crescere l’Europa e i popoli che la abitano”

TRENTO – “Trento è adesso Capitale europea e italiana del volontariato. Un riconoscimento alla cultura della sua gente, alle esperienze attuali di solidarietà e di partecipazione che continuano a sostenere la crescita della comunità”. Con queste parole, il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha inaugurato – nella giornata del 3 febbraio – l’anno da Capitale europea del Volontariato per la città di Trento, così come avvenuto prima della pandemia per Padova.“Essere Capitale è anche una grande occasione di incontro, di ricerca in comune, di riflessione, di conoscenza – ha affermato Mattarella -. L’opportunità di mettere in rilievo buone pratiche, come quelle qui rappresentate”. Il Presidente ha sottolineato come oggi, e a livello europeo, “Trento si vede riconosciuta come grande potenza della solidarietà, valore che sta alla base del volontariato; che è risorsa tra le più preziose di una società. Per nostra fortuna, l’Italia è ricca di volontari e di associazioni che raccolgono e organizzano queste energie civili. Volontari che portano sollievo negli ospedali. Volontari che danno forza alla protezione civile; che si occupano di sicurezza ambientale; che custodiscono e valorizzano il patrimonio culturale. Volontari che portano soccorso. Volontari che distribuiscono cibo e medicinali a chi non ne ha. Volontari che vanno nelle case e assistono le famiglie più povere. Volontari che sostengono le persone vulnerabili, che si dedicano ai bambini, e ai più fragili tra di loro. Volontari che si impegnano nel recupero scolastico; che contrastano la marginalità, l’abbandono, che provano a costruire ponti dove altrimenti vi sarebbero quasi soltanto macerie esistenziali. Volontari che si dedicano ai profughi dalle guerre e dalle catastrofi climatiche.Persone che danno fiducia”.Per Mattarella, il volontariato “esprime una visione del mondo. Quella della indivisibilità della condizione umana. Il famoso “I care”, “mi riguarda”, fatto proprio da don Milani e da Martin Luther King. Una visione che pone in primo piano la persona, l’integralità della sua vita, il suo pieno diritto a essere parte attiva della comunità. Per questo valorizza le relazioni tra le persone, il dialogo, l’amicizia. Un impegno che, nei piccoli ambiti, immerge ogni giorno le mani nei problemi e negli affanni concreti e, tuttavia, porta a pensare in grande perché sa che ognuno contribuisce al cammino di tutti”.Il Presidente ha inoltre sottolineato il ruolo di “sentinella” del volontariato. “Rappresenta un pilastro anche della nostra civiltà europea – ha aggiunto -. L’Europa è il continente dove la libertà, l’eguaglianza, la democrazia, la dignità della persona, la solidarietà sono cromosomi di un medesimo dna. Sono insieme fattori di identità irrinunciabili. L’Europa è espressione di solidarietà: anzitutto lo è stata fra i nemici delle due guerre mondiali che, con coraggio, hanno dato spazio ai valori della convivenza e dell’incontro, non a caso con un protagonista di Trento, Alcide De Gasperi.E questi valori l’Europa ha riproposto all’indomani della caduta del muro di Berlino, nel ricongiungersi con i popoli del Centro-Europa. Il valore fondante della solidarietà ha declinazioni molteplici nei Trattati dell’Unione europea. Tra i popoli. Tra gli Stati. Solidarietà che le istituzioni devono assicurare ai cittadini, affermandone la dignità, riducendo i divari e accrescendo le opportunità. Solidarietà liberamente interpretata e organizzata dai Corpi intermedi, che sono espressione viva, diretta della comunità. Anche per questo il titolo di Capitale europea del volontariato assume, se possibile, un significato ancora più forte. Far crescere la solidarietà in Europa – in ogni direzione – vuol dire far crescere l’Europa e i popoli che la abitano”.Ai volontari e alla città di Trento, Mattarella ha prospettato “un anno ricco di opportunità”. “A Trento e nel Trentino sono centinaia le associazioni di volontari – ha aggiunto il Presidente -. Tanti altri ne verranno dalle regioni italiane, da quelle d’Europa per confrontarsi con voi, per fare nuovi progetti, per scambiare idee ed esperienze. Lo spazio pubblico e il privato di ciascuno saranno arricchiti da queste presenze così significative. Il volontariato nasce in una sfera personale e comunitaria che precede le istituzioni. La prima forma di organizzazione di ogni società si basa sulla volontà di unirsi per obiettivi comuni. Il volontariato è esso stesso generativo di un pensiero, espressione di una scelta. La scelta in favore degli esseri umani, di ogni essere umano.Per questo i volontari possono essere definiti “campioni di umanità”.Mattarella, infine, ha voluto porre l’accento sulla “cultura della cura” e sulla pace. “Cura significa passione educativa – ha aggiunto -, capacità di includere chi è ai margini, trasmissione generazionale, sostenibilità ambientale; significa dare una mano a chi non ce la fa perché possa riprendere il cammino. Vuol dire essere cittadini attivi, confrontarsi con le istituzioni, fare il proprio dovere, usare il patrimonio pubblico per il bene di tutti. Dobbiamo aver cura della Repubblica.Dobbiamo avere cura dell’Europa. L’Europa, quasi ottanta anni addietro, è risorta nella pace.Le azioni dei volontari ci parlano di pace. Il mondo si cambia anche partendo dai piccoli passi che riempiono il nostro quotidiano. È una responsabilità che riguarda ciascuno di noi. L’augurio a Trento e alle migliaia di volontari che animeranno la Capitale europea è che la vostra e la loro energia siano contagiose e si propaghino. Tra i giovani anzitutto, che sono presente e futuro.Per tutti, però. Per tutti. Perché non è mai troppo tardi per cominciare, o ricominciare”.