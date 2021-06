Immigrazione

Trieste, Udine e la Rotta balcanica: i minori stranieri soli nelle mani dei “passeur”

Rapporto di Save the Children. In tutto il Friuli Venezia Giulia gli arrivi sono in crescita: nei primi quattro mesi del 2021 si registra un aumento dei flussi già del 20% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. In crescita i traumi psicologici. E a Ventimiglia esplosi i numeri dei respingimenti