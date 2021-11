Uisp dice no alla violenza sulle donne: le iniziativa in vista della giornata

Dalla corsa al tiro con l'arco: Uisp aderisce con forza alla Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne con una serie di iniziative in Italia. Una giornata non basta, il 25 novembre deve essere sempre”

ROMA - In vista del 25 novembre, Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, l’Uisp organizza una serie di iniziative “per dire no a qualsiasi discriminazione e forma di violenza di genere”.

Il 27 Novembre Uisp Reggio Emilia organizza una camminata dedicata alle donne vittime di violenza e in particolare a Jessica Filianti, vittima di femminicidio nel 1996, a soli 17 anni. Il percorso sarà intervallato da altri momenti di riflessione e aggregazione di carattere solidale. La prima tappa del corteo, riconoscibile da un filo di luci rosse, sarà in zona stadio Mirabello, al parco dedicato a Jessica, dove verrà apposta sulla panchina rossa la targa con il numero verde antiviolenza 1522. Al termine della camminata i partecipanti troveranno nei locali della Polveriera i bracciali rossi e gli altri gadget realizzati dai detenuti e dalle detenute del carcere di Reggio Emilia in collaborazione con l'Istituto Don Zefirino Iodi presente all'interno della Casa Circondariale. L’appuntamento è alle ore 17, nella sede del Comitato in via Tamburini, 5 dove alle 17.30 partirà la camminata guidata da Giuliana Reggio, mamma di Jessica

Due gli appuntamenti di Uisp Rimini: una tavola rotonda di confronto sul tema e una gara podistica per dire no alla violenza con la corsa o la camminata. La tavola rotonda si svolgerà il 25 novembre presso la caffetteria L’Uisp Parma, nell'ambito del progetto regionale Sport Libera Tutt* ideato da Uisp Emilia Romagna, organizzerà con l’associazione di promozione sociale “Casa delle donne” una camminata che ripercorrerà alcuni punti importanti della città. La camminata sarà guidata da un tecnico educatore, il 25 novembre alle 18.30. L’Uisp Barletta aderisce all’iniziativa “Corri e cammina contro la violenza sulle donne”, corsa di podismo virtuale non competitiva e di marcia ludico motoria, con l'obiettivo di sensibilizzare alla cultura della non violenza. La gara si svolgerà su una distanza di almeno 10 km e prevede vari percorsi durante la settimana che va dal 21 al 28 novembre. Uisp Bra propone una masterclass di acquafitness gratuita, sabato 27 novembre alle ore 18.00 alla piscina comunale di Montà.

Uisp Bologna organizza “Passeggiata nei luoghi storici delle Resistenza: un fiore contro la violenza sulle donne”, all’interno del progetto “Differenze in gioco: lo sport libera tutt*”, promosso da Uisp Emilia Romagna. La giornata è stata inserita all'interno del "Festival della Violenza Illustrata XVI Edizione" organizzato dalla Casa delle donne. La passeggiata (27 novembre) si svolgerà presso il parco regionale storico di Monte Sole luogo simbolo della resistenza in memoria delle donne partigiane. Nel pomeriggio, grazie alla collaborazione con l’associazione Arcus Intendere, sarà possibile sperimentare la disciplina del tiro con l’arco, “disciplina simbolica a rappresentare i propri bersagli interiori”.

Anche l'Uisp Roma si schiera contro la violenza sulle donne: dopo la tappa della manifestazione podistica "Corri per il Verde", che si è svolta ieri 21 novembre, altro appuntamento domenica 28 novembre. “La giornata contro la violenza sulle donne è particolarmente importante anche se siamo dell’opinione che un solo giorno è riduttivo per sottolineare questi argomenti perché purtroppo si verificano episodi, di violenza contro le donne, più volte al giorno. – sottolinea Simone Menichetti, presidente Uisp Roma – Per questo vogliamo riprendere l’hashtag utilizzato lo scorso anno che rispecchia a pieno il nostro pensiero. Una giornata non basta, il 25 novembre deve essere sempre”.

Oltre al convegno del 20 novembre scorso su "Cittadinanza Sportiva: lo sport e il futuro della città, Uisp Firenze scende in campo una passeggiata (27 novembre, dalle 9.30) per la commemorazione per Irene Focardi, uccisa in via Lazio a Firenze, e un triangolare di calcio (23 novembre, alle 19) con raccolta fondi a favore dell'Associazione Artemisia.



L'Uisp Bolzano, sabato 27 novembre, organizza un torneo di calcio a cinque ai campi sportivi dei prati del Talvera. L'Uisp Giarre, il 25 novembre, organizza una camminata sul Lungomare Torre Archirafi. Il settore Politiche di Genere e Diritti del Comitato Uisp Torino suggerisce alcuni video - spot per riflettere sul tema, mentre Uisp Piemonte dedica le partite di pallavolo della prossima settimana alla lotta contro la violenza sulle donne.