Valentina Calderone è la nuova Garante dei detenuti di Roma

La Garante dei detenuti di Roma, Valentina Calderone

ROMA - Con 25 preferenze su 43 voti l’Assemblea di Roma Capitale ha eletto Valentina Calderone come Garante dei detenuti di Roma. Succede a Gabriella Stramaccioni che era in proroga da maggio scorso. Valentina Calderone, 39 anni, laureata in economia a Roma Tre con una tesi sul lavoro penitenziario e le cooperative sociali, lavora dal 2008 con l’associazione A Buon Diritto, la onlus presieduta da Luigi Manconi, di cui è diventata direttrice nel 2013. Tra il 2013 e il 2018 ha collaborato con la Commissione per la promozione e la tutela dei diritti umani del Senato. Nel corso degli anni con A Buon Diritto ha partecipato ai lavori della campagna Stop Opg, coordinato uno sportello di ascolto sociale all’interno del Centro di permanenza per i rimpatri di Ponte Galeria a Roma e promosso insieme ad altre associazioni la campagna …E tu slegalo subito, per l’abolizione della contenzione meccanica in psichiatria.

La nomina è stata accolta con favore da Stefano Anastasìa, Garante dei detenuti del Lazio: “Un sincero ringraziamento a Gabriella Stramaccioni, per l’impegno profuso in questi anni difficili a beneficio della popolazione detenuta di Roma e i migliori auguri di buon lavoro a Valentina Calderone, da anni impegnata nell’associazionismo per i diritti delle persone private della libertà e che sono certo saprà interpretare nel migliore dei modi il nuovo, delicato incarico istituzionale, affidatole dall’assemblea capitolina” ha detto.

“Auguro buon lavoro a Valentina Calderone, nuova Garante delle persone private della libertà personale di Roma Capitale. Da oggi assume un compito delicato e determinante che, in virtù della sua esperienza nell’ambito, sono certo saprà svolgere con impegno e dedizione, a tutela della dignità personale e della possibilità di reinserimento sociale. Noi di Demos abbiamo da sempre una grande attenzione all’“universo” carcere in tutte le sue sfaccettature. Non mancherà quindi la nostra collaborazione, e la mia personale, alla nuova Garante”, sottolinea in una nota il capogruppo capitolino di Demos e deputato Paolo Ciani.