Volontariato, tutti i video dei Csv per la giornata internazionale

Quest’anno i centri di servizio hanno scelto le telecamere per celebrare la ricorrenza del 5 dicembre, raccogliendo immagini, volti e voci di chi ogni giorno si dedica spontaneamente agli altri, anche in tempi di pandemia. Qui tutti i link per rivedere i contributi

È stata la crisi, sia sanitaria che sociale, innescata dal Coronavirus il fil rouge di tutte le iniziative realizzate dai centri di servizio per il volontariato in occasione della Giornata internazionale, a partire dall’evento nazionale “Volontariato, insieme possiamo” promosso da CSVnet, Forum nazionale del terzo settore e Caritas italiana, una staffetta in diretta Facebook di circa 50 volontari, donne e uomini di ogni età, che hanno raccontato le loro storie di impegno vissute in questi mesi particolarmente difficili, negli ambiti più diversi, al fianco di bambini, anziani, immigrati, famiglie piombate improvvisamente nell’indigenza, disabili, malati, persone sole o con difficoltà nell’uso delle tecnologie, animali rimasti senza cure.

Quest’anno i vari incontri, seminari, convegni, presentazioni di ricerche e progetti, sono stati realizzati on line. Ma oltre alle dirette streaming (qui i link per rivederle), sono stati tanti i Csv che hanno diffuso brevi video per ringraziare e celebrare i volontari delle proprie comunità. Ecco tutti i link per rivederli.

In Trentino il video diffuso dal Csv provinciale riguarda quattro testimonianze di altrettante volontarie e volontari che, in piena pandemia, hanno saputo riorganizzare le attività delle loro associazioni per continuare a rispondere in modo efficace alle esigenze dei propri destinatari.

In Veneto il Csv di Venezia ha trasmesso una maratona di sketch e battute sui suoi canali social per tutta la giornata, realizzata con il contributo di Enrico Cibotto, direttore artistico ed inventore del progetto “Riso fa buon sangue” e speaker, autore e regista della trasmissione radiofonica omonima in onda su Radio RCS di Verona. Tra gli attori comici che hanno partecipato anche Umberto Smaila e Fabrizio Fontana.



Il Csv Verona ha diffuso invece un racconto che mette insieme le voci e i pensieri dei volontari rimasti attivi in emergenza, con i dati della ricerca “Emergenza COVID-19 e volontariato veronese. Impatto e resilienza nei mesi del lockdown”, promossa dal Csv e condotta da ELL – Economics Living Lab, spin off dell’Università degli Studi di Verona.

Il Csv di Belluno durante l’evento realizzato per il 5 dicembre ha riproposto il racconto dei protagonisti, di come il mondo della solidarietà bellunese si è messo in discussione, in una fase critica come quella della pandemia. Il video è stato prodotto dal Laboratorio Inquadrati del centro di servizio.

Scendendo verso l’Emilia Romagna, nel video del Csv Terre estensi diversi giovani attivi nel mondo del volontariato locale si presentano e raccontano la loro esperienza di volontariato. L’iniziativa si inserisce all’interno del progetto Cantieri Giovani del Csv per lanciare i progetti on line che anche in questo complicato anno scolastico, nel 2021, saranno portati nelle scuole del territorio.



“La libertà di una scelta – Piacenza e i suoi volontari” è il titolo del video realizzato dalla sede piacentina del Csv Emilia che descrive l’impegno gratuito per la comunità attraverso 24 testimoni, in rappresentanza dei tantissimi volontari attivi, che raccontano il motivo della loro scelta.

Cosa ha insegnato l'emergenza sanitaria che stiamo vivendo? È la domanda alla quale rispondono i volontari protagonisti di uno dei due video realizzati dal Csv del Molise in occasione del 5 dicembre. Nell’altro contributo, invece, gli stessi testimoni rilanciano lo slogan ufficiale della 35° giornata internazionale: “Together we can”.



A sud, in Puglia, protagonista del video lanciato dal Csv di Bari è stata invece la presidente del centro di servizio Rosa Franco, che ha invitato cittadini, associazioni e imprese a sostenere chi è in condizioni di povertà, partecipando all’iniziativa Compagnia del Dono per la raccolta di materiale informatico, didattico e generi alimentari non deperibili.



In Sicilia, si intitola “Forze di volontà” il video realizzato dal Csv di Catania in collaborazione con gli enti del terzo settore e i volontari che hanno raccontato le loro attività.



