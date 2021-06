Economia circolare, ecco i video vincitori: oggi la premiazione

Premiati oggi i 3 brevi spot video vincitori del concorso “Segnali di futuro”, realizzati da 7 giovani under30. Nel corso dell’evento oltre a proiettare i video in concorso, sarà approfondito il tema dello sviluppo sostenibile

PADOVA - Saranno premiati nel corso dell’evento in programma oggi, venerdì 25 giugno alle ore 18, all’Auditorium del Centro Culturale San Gaetano i 3 brevi spot video vincitori del concorso “Segnali di futuro”, lanciato lo scorso autunno dal tavolo economia e sviluppo sostenibile di Padova capitale europea del volontariato.

Sono realizzati da 7 giovani under30, non solo padovani - Luca Giuglietti, Elisa Lucano, Giulia Campaioli, Marta Gamba, Francesca Giglione, Arianna Colajori e Francesca Arena - e sono il frutto di un percorso formativo previsto dal bando di concorso.

Come spiega Marco Piccolo, presidente di Fondazione Finanza Etica e coordinatore del tavolo “abbiamo voluto approfondire con le ragazze e i ragazzi alcuni temi cardine dello sviluppo sostenibile, trattato nella declinazione più completa; quella cioè che va oltre alla sola compatibilità ambientale e considera la sostenibilità anche dal punto di vista sociale ed economico. Contenuti e riflessioni importanti in un percorso di 10 ore che è stato pensato e supervisionato da Veneto Responsabile. A completamento della formazione ci sono stati gli incontri ed il confronto con Marco Segato, regista ed autore di numerosi film documentari e di video, curatore della direzione artistica di Euganea Film Festival e di Detour. Con lui il rapporto è stato proficuo: il linguaggio tecnico e narrativo utilizzato come base era infatti un patrimonio comune. Segato ha potuto mettere a disposizione tutta l’esperienza di chi ha iniziato questo lavoro oltre 15 anni fa”.

Al termine del percorso formativo i ragazzi sono stati messi in contatto con alcune realtà del territorio testimoni di nuove forme di economia improntate alla sostenibilità, la circolarità e l’inclusione. I tre video vincitori raccontano, con linguaggio cinematografico e tempi agili, le realtà: Aperdifiato, La corte d'inverno, Etifor, Cucine popolari Padova, All you can care Padova, Tuttogas Acli PAdova, Coishla.

Nel corso dell’evento oltre a proiettare i video in concorso, sarà approfondito il tema dell’economia circolare e dello sviluppo sostenibile con l’intervento della prof.ssa Patrizia Messina dell' Università degli Studi di Padova e il tema dei nuovi linguaggi con il regista Marco Segato. Interverranno a introdurre il progetto Emanuele Alecci, presidente CSV Padova e Rovigo, Cristina Piva, assessora al volontariato Comune di Padova, e Marco Piccolo coordinatore del tavolo Economia e sviluppo sostenibile.

L’incontro è gratuito, previa iscrizione: https://www.eventbrite.it/e/biglietti-segnali-di-futuro-lo-sguardo-dei-giovani-su-sviluppo-sostenibile-154677672081