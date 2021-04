Registro unico. Dal Csv di Padova e Rovigo un webinar per agevolare le Odv

Per tutto il mese di aprile le organizzazioni di volontariato e le Aps potranno partecipare agli eventi online voluti per facilitare le procedure di registrazione. È necessaria l’iscrizione, ogni webinar prevede al massimo 25 partecipanti

PADOVA - Agevolare le organizzazioni di volontariato di Padova e Rovigo nella registrazione al Registro unico nazionale del terzo settore, previsto dal Decreto Legislativo 117/2017 e disciplinato dal DM 15 settembre 2020, n. 106 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali finalmente in fase di avvio. È questo l’obiettivo dei webinar organizzati dal Centro di servizio per il volontariato (Csv) di Padova e Rovigo che per tutto il mese di aprile saranno aperti a quanti desiderano avere maggiori informazioni sulle procedure da seguire. Per partecipare ai webinar “Passo passo”, così sono stati intitolati, occorre iscriversi perché il numero dei partecipanti a incontro è di 25.

“Per facilitare il popolamento del nuovo registro nazionale, consentire il controllo formale dei dati e della documentazione aggiornata, le Odv e le Aps iscritte sono tenute a registrarsi nella piattaforma della Regione Veneto - spiega una nota del Csv di Padova e Rovigo -. Una volta effettuato l’accesso, sarà necessario seguire la procedura di registrazione e successivamente indicare i dati anagrafici ed il codice fiscale dell’Associazione, del presidente e di tutti coloro che ricoprono cariche sociali all’interno dell’associazione con le date di elezione nonché inserire l’atto costitutivo, l’ultimo statuto approvato ed il relativo verbale di assemblea straordinaria”.

La procedura interessa anche le Odv e le Aps che hanno già inviato al Csv lo statuto aggiornato negli scorsi mesi, spiega la nota. “Poiché l’iter è affrontabile da chiunque abbia un po’ di dimestichezza con il web, invitiamo a procedere in autonomia ed eventualmente segnalarci i problemi in uno degli appuntamenti che abbiamo programmato”, aggiunge la nota. Tuttavia, per chi volesse ricevere il supporto del Csv è possibile seguire uno dei diversi webinar organizzati dal Centro di servizio per il volontariato.