Il Braille? Ora si impara con i mattoncini Lego

La "Lego foundation" ha coinvolto l'Italia, insieme a diversi altri paesi nel mondo, in un progetto pensato per insegnare il Braille ai bambini non vedenti in maniera divertente. Sabato 19 giugno a Reggio Emilia il laboratorio “"Lego Braille brick”